Москва, 20 февраля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. МВД России фиксирует увеличение роли и «веса» Украины в производстве синтетических наркотиков и в наркотрафике в целом, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

fatbwoy Наркотики

«Мы говорим о том, что у нас появилась новая страна, которая производит и формирует наркотрафики, это Украина, к сожалению, наш партнер по ПАЧЭС. Украина становится страной, в которой производятся и транзитируются синтетические наркотики, и применительно к РФ граждане Украины являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По данным МВД России, «на Украине системно производятся синтетические наркотики».

"Отмечаем участие граждан Украины в производстве таких наркотиков на нашей территории. Такой же поток следует и в Европу», — добавил он.

Кроме того, по словам Зубова, «появился украинский наркотический фактор в Аргентине».