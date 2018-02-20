Москва, 20 февраля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сокращение срока действия потребительской корзины, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

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Потребительская корзина согласно действующему законодательству для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации должна определяться не реже одного раза в пять лет в связи с изменением структуры потребления малообеспеченных граждан, а также необходимостью повышения качества жизни российских граждан.

Произошедшее необоснованное продление срока действия старой потребительской корзины, обеспечивающей лишь физиологическое выживание, до 2020 года включительно создает риски искажения информации о масштабах бедности и о необходимых мерах по ее ликвидации, а также снижения уровня жизни малообеспеченных граждан, отмечают авторы инициативы.

В связи с принятием Госдумой закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года законопроектом предлагается сократить срок действия потребительской корзины в целом по Российской Федерации до 2018 года включительно.