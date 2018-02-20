Москва, 20 февраля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Своей жизнью довольны 88% жителей Крыма, не довольны 10%. Уровень социального самочувствия в республике высокий — 82% и более. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Текущим положением дел довольны 82% жителей Крыма. 69% крымчан считают, что ситуация в республике меняется к лучшему.

Доля тех, кто считает, что ситуация не изменилась за последний год, — 24%, ухудшилась — 4%.

Положительные изменения, которые отмечают крымчане, — это строительство и ремонт дорог, мостов (37%), инфраструктуры (9%).

Не нравится жителям Крыма отсутствие контроля за ростом цен (9%) и инфляция (5%).

Больше всего беспокоят жителей Крыма социально-экономические проблемы: отсутствие повышения зарплат и пенсий, сокращение и уменьшение количества рабочих мест, здравоохранение.

Опрос проведен 25−28 января 2018 года. В опросе приняли участие жители Крыма в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля на пресс-конференции в Симферополе директор центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров определил главные социально-экономические страхи жителей Крыма: людей волнует отсутствие повышения зарплат и уменьшение количества рабочих мест.

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