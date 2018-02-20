Киев, 20 февраля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Угрозы главы украинского МВД Арсена Авакова о снятии охраны с судов — не что иное, как давление на судебную власть. Об этом заявил глава Высшего совета правосудия (ВСП) Украины Игорь Бенедисюк.

News.pn Украинский суд

Своё заявление о прекращении охраны судебных органов сотрудниками полиции и Нацгвардии Аваков сделал после того, как Шевченковский суд Киева отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.

Добавим, после выступления главы МВД Украины нацгвардейцы без объяснения причин сняли охрану с Шевченковского райсуда Киева. Инстанция обратилась к ВСП с просьбой как можно быстрее принять меры.

«Требование в связи с этим решением суда к ВСП и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение — это вмешательство и давление на судебную власть», — цитирует слова главы ВСП «Украинская правда».

Напомним, нападение на сотрудника украинской полиции произошло в ходе столкновения между радикалами и полицейскими, вызванного тем, что ранее Шевченковский суд Киева отказался арестовывать подозреваемого в хищении государственных средств мэра Одессы Геннадия Труханова.

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В ходе стычек с праворадикалами один из полицейских был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского, однако суд не счёл возможным его арестовать.

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