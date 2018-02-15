Стрельба в Киеве возле здания суда. Ранен полицейский

Киев, , 17:06 — REGNUM В Киеве возле здания Соломенского районного суда злоумышленник устроил стрельбу и ранил полицейского, сообщает 15 февраля пресс-служба киевской полиции.

На странице пресс-службы в Facebook указано, что сотрудник полиции был госпитализирован с огнестрельными ранениями в ноги.

Сообщается, что стрелявшего удалось задержать. Он доставлен в управление полиции.

Причины и подробности выясняются. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

После инцидента была усилена охрана здания Соломенского районного суда, в котором рассматривается дело мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 26-летний злоумышленник устроил стрельбу из пистолета на улице Саксаганского в центре Киева. В результате один человек получил огнестрельные ранения в бедро и в плечо. Стрелявший был задержан, а его действия квалифицированы как хулиганство.

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