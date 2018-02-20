Каракас, 20 февраля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Собственная криптовалюта Венесуэлы, которая позволит укрепить экономику, выпущена по решению официальных властей страны, сообщил 19 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

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«Коллеги, через несколько минут мы запустим в мир нашу венесуэльскую криптовалюту El Petro, которая укрепит нашу экономику», — написал глава государства.

К сообщению Мадуро добавил видеозапись совещания, на котором обсуждался вопрос о выпуске криптовалюты.

О готовности Венесуэлы создать собственную криптовалюту, которая станет достойной заменой биткоину и эфиру, Мадуро сообщал в декабре 2017 года. По его словам, вместе с запуском криптовалюты страна обретет «денежный суверенитет» и преодолеет финансовую блокаду в виде санкций США и других стран.

Кроме того, El Petro рассматривается в Венесуэле как новый источник бюджетных поступлений. Криптовалюта, в соответствии с анонсами, обеспечена природными ресурсами, добываемыми в Венесуэле, а именно алмазами, золотом и нефтью.

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В январе 2018 в стране была объявлена предварительная продажа 100 млн токенов, а с 20 февраля любой желающий может приобрети токен за $60. При этом 55% выпущенного объема криптовалюты правительство Венесуэлы сохранит в качестве суверенного фонда. Таким образом, власти страны надеются привлечь $3,3 млрд в государственный инвестиционный портфель.