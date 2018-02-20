Берлин, 20 февраля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Выступление украинского президента Петра Порошенко в Мюнхене имело печальный и даже опасный эффект. Так считает обозреватель немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн.

Перекати-поле

Журналист назвал речь Порошенко «не очень разумной» и напомнил, что она звучала практически в пустом зале. По ее окончании украинскому лидеру вяло поаплодировали и не задали ни одного вопроса.

На предыдущих конференциях Порошенко слушали гораздо больше людей. Более того, даже в перерывах продолжались обсуждения ситуации в Донбассе и «мнимого российского вторжения» на украинскую территорию, отмечает Туманн.

Автор заключил, что Порошенко произнес в адрес России «очередную дребезжащую обвинительную речь». Его выступление оказалось «печальным и даже опасным» как для самой Украины, так и для Европы. Дело в том, что теперь интерес к обстановке в Донбассе почти полностью потерян — он остался лишь у экспертов, пояснил журналист.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 16 по 18 февраля в немецком Мюнхене прошла международная конференция по безопасности. Петр Порошенко, выступая с речью, обвинил Москву во многих мировых проблемах, включая миграционный кризис. Кремль — «средоточие зла», подчеркнул он, заявив, что Россия ведет против остальных стран гибридную войну.

При этом Порошенко показал почти безлюдному залу флаг Евросоюза. Он также призвал немногочисленных слушателей сплотиться против России и создать международную коалицию для борьбы с Москвой.

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