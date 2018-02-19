Кишинёв, 20 февраля, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Национальный банк Молдавии предупредил жителей страны о крайне высоком риске инвестиций в криптовалюты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Нацбанке подчеркнули, что обменные операции с криптовалютами не регулируются на территории Молдавии, соответственно, средства пользователей не защищены, и они рискуют потерять суммы, вложенные в «виртуальные деньги».

Pxhere.com Биткоин

«Виртуальные деньги», существующие в мире, особенно биткоин, не являются деньгами в точном смысле этого термина. Это виртуальные активы без реального покрытия и гарантии принятия в качестве платежного средства органами денежно-кредитного регулирования», — заявили в НБМ.

Эти активы, как отметили в Центробанке, имеют высокую волатильность и низкую степень безопасности по сравнению с деньгами, выпущенными центральными банками, и регулируемыми электронными валютами.

«Виртуальные деньги» не подходят для использования в качестве платежного средства и являются крайне спекулятивной степенью инвестиций. Инвестирующие в эти активы подвергаются высокому риску потери вложенных средств без каких-либо гарантий или защиты. Криптовалютные транзакции происходят на нерегулируемых рынках и не обеспечивают защиту инвесторов. В частности, недавние колебания биткоина влекут за собой высокий риск краха его стоимости», — добавили в Нацбанке.

Там подчеркнули, что предупреждение выпущено в контексте все более частого использования схем виртуальной валюты (Bitcoin, Litecoin, Ethereum и т. д.) как на международном рынке, так и на рынке платежных услуг Молдавии.