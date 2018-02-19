Киев, 20 февраля, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Представители Белоруссии не могут входить в состав миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины, отвечающая за вопросы евроинтеграции, Елена Зеркаль.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

«Насколько я знаю, Беларуссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии», — сказала Зеркаль в эфире «5 канала».

Замглавы МИД Украины также подтвердила, что Киев отказывается рассматривать Донецкую и Луганскую народные республики в качестве сторон переговоров по миротворческой миссии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос о размещении белорусских миротворцев в зоне конфликта в Донбассе обсуждался на встрече министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча состоялась по инициативе белорусской стороны.

Как заявил Макей, в позициях российской и украинской сторон «есть большие различия», и потому сегодняшняя задача состоит в том, чтобы «сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение».

18 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Минск готов направить миротворческий контингент в Донбасс. Он также сообщил, что уже предлагал своё посредничество и российскому и украинскому лидерам.

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