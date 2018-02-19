Керчь, Крым, 20 февраля, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа в ночь на 20 февраля приостановила работу из-за плохой видимости, сообщает пресс-служба компании-оператора переправы ООО «Морская дирекция».

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман», — говорится в сообщении.

Уточняется, что видимость в районе переправы на данный момент составляет менее 200 метров.

Напомним, в середине января Керченская переправа была закрыта более суток из-за сильного ветра. За это время по обе стороны переправы скопилось около тысячи легковых и грузовых автомобилей и автобусов.

Керченская паромная переправа — единственная транспортная артерия, связывающая Крым с остальной частью России. Ожидается, что к концу 2018 года будет введена в строй автомобильная часть строящегося моста через Керченский пролив.

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