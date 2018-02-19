Вашингтон, 20 февраля, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Компания Fiat Chrysler объявила об отзыве ещё 228,5 тысячи пикапов и грузовиков из-за дефекта во взаимодействии коробки передач и тормозной системы, передаёт агентство Reuters.

Steven Depolo

Как сообщается, отзыву подлежат тяжёлые и лёгкие пикапы 2017 и 2018 модельного ряда, проданные главным образом на территории США, Канады и Мексики.

Выявленный дефект может приводить к перегреву в случае, когда педаль тормоза выжимается на холостом ходу. Это может привести к непроизвольному отключению режима парковки и приведению автомобиля в движение.

Сведениями о возможных происшествиях, связанных с этим дефектом, в компании Fiat не располагают.

Напомним, что в минувшем году имела место целая серия масштабных отзывов автомобилей Fiat Chrysler. Так, в декабре компания объявила об отзыве 1,8 млн пикапов в Северной Америке — также из-за дефекта тормозной системы.