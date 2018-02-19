Хьюстон, США, 20 февраля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Здание одной из школ в американском городе Хьюстоне (штат Техас) было оцеплено полицией после того, как один из учащихся разместил сообщение с угрозами в социальной сети, передаёт Houston Chronicle.

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«Администрация кампуса была оповещена об угрозе утром и незамедлительно сообщила об этом в полицию», — сообщила журналистам представитель школьного округа Хьюстона Трейси Клемонс.

По её словам, школа была оцеплена в качестве меры предосторожности на период пока полиция проводила расследование и устанавливала местонахождение школьника.

Как было установлено, опубликовавший сообщение подросток находился дома на больничном вместе со своей матерью.

Какого характера угрозы были опубликованы молодым человеком, не уточняется.

Напомним, 14 февраля в городе Паркленде (штат Флорида) бывший учащийся устроил стрельбу в школе, в результате чего погибли 17 человек и ещё столько же получили ранения.

19 февраля также стало известно, что полиция задержала 15-летнего подростка из города Форт-Лодердейл во Флориде, который на своей странице в Instagram угрожал совершить убийства в нескольких местных школах.