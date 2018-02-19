Москва, 19 февраля, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Переговоры лидеров России, Ирана и Турции намечены на апрель, сообщил 19 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Дмитрия Пескова, такая трехсторонняя встреча сейчас готовится и пройдет в Турции.

«Такая встреча готовится», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали о заявлении вице-премьера Турции Бекира Боздага о готовящейся встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которую планируют провести в начале апреля в Турции перед началом трехсторонних переговоров глав России, Ирана и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, активизация переговоров между Москвой, Тегераном и Анкарой происходит на фоне обострения ситуации на севере Сирии.

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Напомним, в сирийской провинции Идлиб турецкие силовики проводят военную операцию «Оливковая ветвь». Операция в первую очередь направлена против курдских отрядов, которые уже обратились за защитой к сирийской армии.