Москва, 19 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал решение украинских властей запретить поставки в Россию авиационных двигателей Д-436, которые используются на самолетах АН-148. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 19 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«В Киеве — в своём репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к АН-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве», — написал Пушков.

Напомним, ранее стало известно, что власти Украины приняли решение прекратить поставки авиационных двигателей Д-436 в Российскую Федерацию.

Стоит отметить, что эти двигатели ставились лишь на некоторые модели, выпущенные обанкротившимся украинским концерном «Антонов», и поставлялись в основном в Россию.