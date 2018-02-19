София, 19 февраля, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Ежегодное факельное шествие неонацистов «Луков марш» в память болгарского генерала Христо Лукова состоялось в Софии в минувшую субботу, 17 февраля, вопреки запрету городских властей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

По информации МВД, в акции приняли участие порядка 600 человек, которые прошли шествием по центральным улицам болгарской столицы до дома Христо Лукова, где почтили его память.

Участники акции несли флаги Болгарии и знамёна с символикой местных неонацистских движений. Шедшие впереди колонны несли большие транспаранты «Будущее принадлежит нам», «Gemeinsam für Europa» («Вместе ради Европы»).

Мероприятие проходило под усиленным контролем стражей порядка. Шествие завершилось без серьёзных происшествий, тем не менее три человека были задержаны. Как сообщили в полиции, у нескольких участников акции при себе были обнаружены опасные предметы, также некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Параллельно в этот же день акцию под названием «Без нацистов на наших улицах» провело в Софии местное антифашистское движение.

Министерство иностранных дел Болгарии 18 февраля выступило с «категорическим осуждением» шествия неонацистов, охарактеризовав его как «демонстрацию ксенофобии, дискриминации и ненависти».

«Вчерашний марш собрал в Болгарии, которая в настоящий момент председательствует в Совета Европейского союза, людей разных национальностей, которые пришли, чтобы продемонстрировать ненависть и нетерпимость. Это должно быть ясным сигналом для нас как общества и как европейцев, которые не забыли страданий, причинённых Второй мировой войной, что недостаточно просто помнить о трагических событиях», — говорится в комментарии ведомства.

МИД Болгарии также отмечает, что будет «продолжать работать в рамках международных организаций и в сотрудничестве со своими партнёрами из международного сообщества в целях соблюдения прав человека, борьбы с насилием и распространения культуры мира, чтобы такие сборища, как «Луков марш», остались частью прошлого».

Напомним, факельное шествие неонацистов в память о болгарском генерале Христо Лукове проходит в Софии ежегодно с 2003 года и в этом году проводилось уже в 15-й раз. «Луков марш» превратился в главную консолидирующую акцию для болгарских ультраправых сил, для которых генерал Луков является культовой фигурой.

Христо Луков был военным министром Болгарии в 1935—1938 годах, создал и возглавил Союз болгарских национальных легионов, идеология которого была сходна с итальянским фашизмом и германским национал-социализмом, был активным сторонником альянса с Третьим рейхом во Второй мировой войне. В феврале 1943 года застрелен членами боевой группы БКП.