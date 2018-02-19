Москва, 19 февраля, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Минприроды России утвердило 26 проектов по ликвидации накопленного экологического вреда в 12 регионах. Общий объем финансирования проектов из федерального бюджета превысит 2,72 млрд рублей.

mermyhh Свалка

Наибольший размер поддержки получит Подмосковье, где федеральное финансирование предусмотрено на четыре проекта. Общая сумма средств превысит 1 млрд рублей. Из них 800 млн будет направлено на экологические мероприятия на полигоне «Кучино». Также выделяются средства на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) «Быково», «Каширский», «Электросталь».

В Северо-Кавказском федеральном округе утверждено для федерального финансирования 12 проектов. Наибольшее число поддержанных заявок — из Чечни. Утверждены восемь проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на нефтяных месторождениях «Брагуны», «Правобережное», «Горячеисточненское», «Старогрозненское». Суммарный объем финансирования работ составит около 151,4 млн рублей. В Ставропольском крае будут выполнены работы по ликвидации свалок в Кисловодске и Светлограде с общим объемом финансирования около 108,5 млн рублей, в Карачаево-Черкесию на рекультивацию полигона направят 41,4 млн рублей. Кабардино-Балкария получит 18,4 млн рублей на рекультивацию хвостохранилища «Тырнаузский горно-обогатительный комбинат».

В Поволжье средства направят трём регионам. Нижегородской области выделят 500 млн рублей на «генеральную уборку» свалки «Чёрная дыра», где размещаются промышленные отходы бывшего производства ОАО «Оргстекло». Чувашия получит более 232 млн рублей на рекультивацию свалок ТБО в Чебоксарах и деревне Ильбеши Чебоксарского района. В Удмуртии на рекультивацию полигона выделят 34,2 млн рублей.

В Волгоградской области выбрано два объекта: свалки отходов в Кировском районе Волгограда и на территории Среднеахтубинского района. Объем финансирования работ превысит 308 млн рублей.

Калининградская область получит около 133,4 млн рублей на рекультивацию полигона ТБО в Калининграде и выполнение работ на золоотвале целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита». Ещё 73,4 млн рублей получит Смоленская область на демонтаж зданий ЗАО «Еврогласс». В Хабаровском крае планируется демонтировать здание хлорного цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром» и рекультивировать территории в промышленной зоне Амурска. Стоимость работ — более 50 млн рублей.