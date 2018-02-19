Симферополь, 19 февраля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Граждане России считают, что воссоединение с крымским полуостровом помогло стране вернуть суверенитет и независимость, при этом почти 90% крымчан довольны своей жизнью в составе РФ. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 19 февраля сообщил директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Данная тема вспоминается людьми в числе главных событий, которые говорят о том, что Россия за последние годы вернула себе не на словах, а на деле суверенитет, независимость. Да, есть много проблем, сфер, в которых нам пока нечем гордиться, но воссоединение с Крымом и Севастополем существенно укрепило общероссийскую политическую идентичность. Где-то за неделю до четвёртой годовщины мы проведём опрос по поводу отношения людей к событиям Крымской весны», — отметил эксперт.

В свою очередь, по его данным, на сегодняшний день 88% крымчан в целом довольны своей жизнью.

«Отмечу: не счастливы, а именно довольны. Это принципиально разные вещи. Несмотря на все проблемы, блокады и санкции, уровень социального самочувствия населения РК высокий», — подчеркнул Валерий Фёдоров.

Он также сообщил, что уровень поддержки действий президента РФ Владимира Путина в Крыму составляет 96%, что выше среднероссийского на 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЦИОМ посоветовал россиянам не доверять безоговорочно политическим опросам в интернете, потому что самая активная часть отечественных избирателей глобальной сетью практически не пользуется.

«Данные таких опросов, которые организованы командами предвыборных штабов кандидатов в президенты, не имеют отношения к исследованиям, даже если они проводятся по всем канонам социологической науки: это пропаганда, а не исследование. Это дезинформация, а не информация. В России недостаточно жителей активно пользуется интернетом, чтобы проводить в нём репрезентативные исследования», — отмечал в Симферополе директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

По его словам, постоянная интернет-аудитория в стране насчитывает чуть более 70%, при этом самая активная часть избирателей — люди старшего возраста — интернетом пользуются мало.