Москва, 19 февраля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Черном море уложено почти 900 км двух ниток газопровода «Турецкий поток», сообщает 19 февраля пресс-служба российской энергетической корпорации «Газпром».

ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

Уточняется, что на сегодняшний день применяемое для прокладки первой нитки газопровода морское судно Pioneering Spirit пересекло контрольную точку, расположенную возле границы болгарской экономической зоны.

Исходя из этого, корпорация «Газпром» сообщает, что в общей совокупности двух ниток газопровода «Турецкий поток» уложено 884 км, что составляет 48% морского участка строящегося газопровода.

В этот же день, 19 февраля, представители корпорации «Газпром» заявили о том, что турецкие власти оформили официальное разрешение на строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» вдоль черноморского побережья своей страны.

Корпорация указывает, что обе нитки строящегося газопровода будут введены в эксплуатацию не позднее декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что реализация проекта «Турецкий поток» идёт в соответствии с графиком сразу на трёх участках: на российском и турецком берегах, а также непосредственно в Чёрном море.