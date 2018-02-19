Гётеборг, Швеция, 19 февраля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Компания Volvo представила трехцилиндровый двигатель, который будет устанавливаться на компакт-кроссовер Volvo XC40, это первая подобная силовая установка в 91-летней истории компании, об этом 19 февраля сообщил портал Motor1.

Символ автомобиля Volvo

Новый агрегат получил название Drive-E, он присоединится к линейке моторов шведского автопроизводителя. Силовая установка была разработана на базе четырехцилиндровых двигателей Drive-E.

В паре к ней будет идти шестиступенчатая механическая коробка передач или восьмиступенчатая АКПП. Собираться мотор будет на тех же производственных мощностях, что и четырехцилиндровые дизельные и бензиновые двигатели.

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На данный момент Volvo не сообщает информацию о мощности силовой установки, однако известно, что этот 1,5-литровый мотор будет использоваться в гибридных вариантах XC40.

«Наш новый трехцилиндровый двигатель — волнующая разработка для XC40 и для Volvo Cars в целом, — сказал менеджер проекта XC40 Александр Петрофски, — этот компактный двигатель даёт нам гибкость, в которой мы нуждаемся, поскольку предлагаем покупателям XC40 больше вариантов трансмиссий».

Напомним, компактный кроссовер XC40 Volvo начала производить в ноябре 2017 года. Концепт-кар под названием Concept 40,1 компания показала в 2016 году. Автомобиль построен на базе новой платформы CMA.