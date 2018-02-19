США, 19 февраля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Крис Эванс, исполняющий роль Капитана Америка в фильмах киновселенной Marvel, подтвердил информацию о том, что Черная Вдова все-таки получит сольный фильм, об этом 19 февраля сообщил портал The Independent.

Marvel Cinematic Universe Скарлетт Йоханссон в роли «Чёрной вдовы»

Издание отмечает, что на протяжении нескольких лет фанаты вселенной Marvel задавались вопросом о том, когда же выйдет фильм про Черную Вдову.

Этот персонаж впервые появился в фильме 2010 года «Железный человек 2», впоследствии глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что не исключает появления такой картины.

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Однако время шло, а зеленый свет проекту так и не давали. В 2017 году у поклонников появилась новая надежда, поскольку стало известно, что студия заключила контракт на создание сценария с Джак Шеффер.

Сейчас сам Крис Эванс, исполняющий в фильмах Marvel роль Капитана Америка, проговорился о том, что «Черная Вдова» станет той картиной, которая выйдет после фильма «Капитан Марвел». Он сделал это в тот момент, когда давал интервью канадскому телеканалу ET Canada.

Напомним, в рамках киновселенной Marvel Черная Вдова — бывший агент организации «Щ.И.Т.» по имени Наталья Романова. Впервые персонаж появился в комиксе Tales of Suspense # 52 в апреле 1964 года. Его создателями являются: Стэн Ли, Дон Рико и Дон Хек.