США, 19 февраля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Оливия Уайлд, хорошо известная зрителям по своей роли в сериале «Доктор Хаус», намерена снять молодежную комедию «Образованные», в которой снимутся Кейтлин Девер («Мужчины, женщины и дети») и Бини Фелдстейн («Леди-Птица»), об этом 18 февраля сообщил журнал Empire.

Cristiano Del Riccio Оливия Уайлд

Фильм будет рассказывать о двух подругах, которые, являясь настоящими «ботаниками», проводят над книгами значительно больше времени, чем их сверстники.

В какой-то момент они начинают задумываться о том, что, возможно, они слишком много занимались учебой и слишком мало времени уделяли обычной жизни.

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Это приведет их к тому, что они, желая не отставать от сверстников, попытаются запихнуть четыре года упущенного веселья в одну ночь.

С изначальной идеей картины выступили писатели Эмили Халперн и Сара Хэскинс, впоследствии сценарий дорабатывали Сусанна Фогель и Кэти Силберман.

Напомним, ранее Оливия Уайлд не снимала полнометражных фильмов, однако, она уже выступала в роли продюсера различных проектов, среди которых есть короткометражные ленты и музыкальные клипы.