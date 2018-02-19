Нью-Йорк, США, 19 февраля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Основатель сервиса Telegram Павел Дуров отчитался о первичном привлечении средств в размере $850 млн на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которая будет использовать собственную криптовалюту, говорится в сообщении комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Отчет комиссии о сформирован по форме D, предполагающей уведомления об освобожденном предложении ценных бумаг и используемые небольшими компаниями для привлечения венчурных инвестиций. В документе указаны наименования двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.

По данным «Ведомостей», в качестве первичных инвесторов в новую блокчейн-платформу выступила 81 компания, в том числе из России.

Так, один из основателей Qiwi, Сергей Солонин вложил в Telegram $17 млн, а бывший владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили — $10 млн. Кроме того, некоторую сумму проинвестировал Роман Абрамович, однако точные данные не раскрываются.

Источник, близкий к Telegram, пояснил, что общая доля инвесторов с российскими корнями в ICO не превышает 7%, а максимальный объем, поступивший от одного инвестора, — $20 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что состояние Павла Дурова оценивается примерно в $1,7 млрд, при этом значительную долю — порядка $1 млрд — в нем составляет стоимость созданного предпринимателем сервиса Telegram.