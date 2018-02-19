Москва, 19 февраля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Лекарства должны продаваться в специализированных учреждениях, а не в магазинах — причем не имеет значения, нужен ли для покупки медикаментов рецепт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

Большинство аптечных киосков могут уйти с рынка, если законопроект Минпромторга о разрешении продавать безрецептурные лекарства в магазинах будет принят, сообщает «КоммерсантЪ». В частности, отмечают представители одной аптечной сети, большинство аптек находятся около продуктовых магазинов, и если в последних разрешат продавать лекарства без рецепта, аптечные точки потеряют покупателей, и их придется закрыть. При этом мелкие игроки рынка могут просто исчезнуть.

«Да, есть такая опасность, я вообще с осторожностью отношусь к этой идее, не большой сторонник продажи лекарств через продуктовые сети», — отметил Емельянов.

Депутат уверен, что лекарства должны продаваться в специализированных точках и под контролем соответствующих надзорных органов.

«Рецептурное или безрецептурное лекарство — неважно, его нельзя покупать как жвачку или презерватив на стенде магазинов», — заявил Емельянов.

В этой идее явно прослеживается лоббирование своих интересов со стороны крупных продовольственных сетей, уверен он. По его словам, с точки зрения потребителя работа таких сетей вполне может быть удобна, но она наносит вред российской экономике.

«Лоббизм сетей безграничен, с этим надо что-то делать. Их решения совершенно беспардонные: то закрыть малые магазины, то теперь аптечные сети. Причем в таких магазинах очень мало товаров отечественного производства, в основном там импортные товары, и контролируются эти сети из-за рубежа иностранцами. Поэтому пока продуктовые сети всё больше и больше превращаются во вредный институт», — считает Емельянов.