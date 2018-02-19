Пхенчхан, Южная Корея, 19 февраля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. «Олимпийские атлеты из России» (ОАР) могут носить национальную атрибутику после завершения выступлений на Играх в Пхёнчхане. Об этом 19 февраля заявили в Международном олимпийском комитете (МОК), передаёт «Р-спорт».

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В МОК заявили, что спортсмены ОАР могут использовать национальную атрибутику во время тренировочных сборов или других соревнований.

«Спортсменам ОАР будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхёнчхане», — сообщили в МОК.

Напомним, МОК не допустил сборную России к участию в Олимпийских играх из-за обвинений в допинге. Вместо неё к Играм были допущены отдельные спортсмены под нейтральным статусом.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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