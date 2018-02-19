Белград, 19 февраля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Кризис на Украине стал следствием политики США и Североатлантического альянса (НАТО), которую они проводили после окончания холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербскому изданию «БЕТА».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

"Украинский кризис не стал причиной сегодняшних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания холодной войны», — сказал Лавров.

По его словам, то, что случилось на Украине, не стало «сюрпризом» для России. Это стало следствием той линии, которую выбрал блоак НАТО, подчеркнул Лавров.

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Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что представители руководства западных стран в доверительных беседах не скрывают своего раздражения аррогантными действиями украинских властей.

При этом европейские страны, которые поддержали антиконституционный переворот на Украине, оказались «в абсолютно позорной ситуации», отметил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись переговоры глав МИД РФ и Украины, предметом которых в том числе были вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, а также реализации Минских соглашений. Однако стороны не смогли достичь никаких договоренностей.