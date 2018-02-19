Берн, 19 февраля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пользуется большой популярностью и поддержкой значительной части граждан РФ потому, что глава государства действительно много сделал для страны. Именно в этом и состоит секрет «феномена» Путина. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в интервью для швейцарского телеканала RTS в Берне, где он во главе делегации РФ находится с официальным визитом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Путин — сильный президент, он многое сделал для своей страны, и граждане нашей страны его поддерживают», — сказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что, по данным соцопросов, более 80% населения России поддерживает президента Владимира Путина. Это говорит о том, что во главе России стоит самый популярный политик.

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Вячеслав Володин также отметил, что вопрос о «недостаточной» конкуренции со стороны «политических противников» ставить некорректно. По его словам, граждане РФ сами оценивают своего президента и решают, поддерживать его или нет.

Скорее всего, считает председатель Госдумы РФ, вопрос о высокой поддержке населением надо адресовать не Путину, а поинтересоваться у глав других государств, почему их недостаточно поддерживают граждане их стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в феврале, число жителей России, готовых голосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ, выросло до 71,4%. Это выше показателей предыдущего опроса (26—28 января). Неделю назад готовность голосовать за Путина выразили 69,9% граждан РФ. С начала 2018 года рейтинг действующего главы государства остается в пределах 69,9−73,8%.