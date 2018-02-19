Вашингтон, 19 февраля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Модули некоторых научных миссий, в частности телескоп TESS, будут выводиться в космос с помощью ракеты Falcon 9, разработанной компанией SpaceX, соответствующее разрешение компания получила в национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Space News.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР В космосе

«В январе 2018 года SpaceX успешно прошла сертификацию ракеты-носителя Falcon 9 «Full Thrust» по программе запуска NASA в «категории 2», что позволит осуществить запуск телескопа TESS в марте 2018 года», — цитирует издание сведения из проекта федерального бюджета на 2019 финансовый год.

Указанная «категория 2» подразумевает проведение миссий со средней степенью риска и при условии, что указанная модель ракеты-носителя ранее успешно выводила грузы на орбиту от одного до трех раз.

Решение NASA о допуске SpaceX к выводу исследовательских модулей в космос было ожидаемым ввиду того, что компания продемонстрировала ряд успешных пусков. Однако в 2017 году срок сертификации был несколько смещен, что вызвало обеспокоенность в Конгрессе США.

В результате продления срока сертификации был изменен и график вывода телескопа TESS. 12 февраля он был доставлен к месту старта — в Космический центр Кеннеди во Флориде, а дата пуска ракеты с модулем перенесена на 16 апреля 2018 года. Из публикации следует, что передвинуть дату запуска попросила компания SpaceX ввиду необходимости подготовки оборудования.

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Исследовательская миссия TESS запланирована на два года. Ожидается, что за отведенное время телескоп изучит более 200 тысяч звездных систем с целью выявления в них экзопланет транзитным методом — замером изменения светимости звезд при прохождении перед ними изучаемых планет. Ранее данный метод использовался в работе орбитального телескопа «Кеплер» которому удалось найти 2,5 тысячи экзопланет.