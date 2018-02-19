Москва, 19 февраля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Для успешного развития России необходимо объединить усилия промышленников и офицерского корпуса, считает лидер «Партии Дела», президент Промышленного союза «Новое Содружество» и Ассоциации «Росспецмаш», глава Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил 17 февраля выступая на Общероссийском офицерском собрании в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации.

«Партии Дела» Общероссийское офицерское собрание

«В начале «нулевых» годов я понял, что от того, как ты работаешь на предприятии, зависит лишь половина успеха, — заявил Бабкин. — Вторая половина зависит от того, какие условия создают тебе. Какие условия создаёт государство. Эти размышления подтолкнули меня к тому, что надо заниматься общественной, а лучше политической деятельностью. Мы должны как промышленники снизу влиять на наше государство и его политику. В конце «нулевых» мы решили создать «Партию Дела», основная идея которой звучит так: «Россия — это не придаток других стран, а отдельная цивилизация, культурная и экономическая».

Главная цель «Партии Дела», по его словам, состоит в том, чтобы исправить экономическую политику. Правительство, по словам Бабкина, иногда к ним прислушивается: появляются элементы поддержки промышленности, выделяются субсидии, стимулируется экспорт и так далее. Действующая на протяжении нескольких лет программа субсидирования покупки крестьянами сельхозтехники (программа №1432) была разработана под руководством Константина Бабкина, а недавно стало известно, что «Росспецмаш» и Минпромторг готовят программу развития российской специальной техники (дорожно-строительной, лесной и т.п.).

Тем не менее, по словам Бабкина российские производственники всё ещё уступают мировым лидерам. По его словам, сегодня производители машин столкнулись с тем, что им постоянно повышают налоги и не поддерживают ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. По мнению политика, этому способствует доминирующая в стране либеральная доктрина (проводниками которой являются, в частности, Центробанк, Минфин и Минэкономразвития), которая рассматривает РФ не как самостоятельную цивилизацию, а как придаток Запада.

При этом политик уточнил, что планы «Партии Дела» не ограничиваются только промышленностью.

«Мы протестовали против бездумной реформы Академии наук, не раз говорили о том, что нам нужно качественное образование и культурная политика, — подчеркнул Бабкин. — Кроме того, мы против прямой шкалы налогов, когда богатые платят в процентном соотношении меньше, чем бедные — мы считаем, что нужна прогрессивная шкала. Конечно, мы говорим и об активной и независимой внешней политике. Мы протестовали против вступления России в ВТО. Мы первыми в Москве провели митинг в поддержку воссоединения Крыма с Россией и в поддержку русских на Украине».

Константин Бабкин заверил, что, несмотря на то, что «Партия Дела» находится под серьёзным давлением, она и дальше будет бороться за реализацию своих идей, в том числе на выборах разных уровней:

«Мы уже набрали критическую массу, стали заметным движением. Нас уже нельзя просто так разогнать или игнорировать».

«Для обеспечения успешного развития России промышленники должны объединяться с другими здоровыми политическими и общественными силами, — подчеркнул Константин Бабкин, — в том числе и с офицерским корпусом».

На Общероссийском офицерском собрании выступил также член Генерального совета «Партии Дела» генерал-полковник, экс-глава Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Свою речь он посвятил полномасштабному кризису в общественной и экономической сферах, который, на его взгляд, угрожает России серьёзными последствиями.

По мнению Ивашова, со 2-го августа 2017 года был запущен новый этап операции против России.

«Это утверждённый американский закон о санкциях, — сказал военный. — Наши министры в правительстве признают, что с их введением доходы населения упали на одну треть. Но в это же время 90 самых богатых семей увеличили свои прибыли и доходы на 38%. И мы сегодня безусловные рекордсмены в мире по темпам выращивания долларовых миллиардеров. Вот за эти три года 17 новых. Так что нам есть, чем гордиться».

По мнению Ивашова усугубляет положение и демографическая ситуация.

«В 2017 году рождаемость в России резко упала на 11%, а около 100 тыс. молодых специалистов ежегодно выезжает работать за рубеж, — констатировал военный. — Сокращение населения компенсируется приезжими мигрантами. Кроме того, на фоне демографического кризиса в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке китайцам на 49 лет там были переданы огромные площади».

Ивашов пояснил, что замысел враждебных России сил состоит в том, чтобы, используя экономическую слабость страны, самый высокий в мире разрыв доходов населения, отсутствие устойчивой системы государственного управления, полномасштабную коррумпированность органов государственной власти, а также разобщённость и апатию офицерского корпуса, осуществить наступательную операцию гибридного типа, способствуя её развалу изнутри.

Предотвратить возможные внешние и внутренние угрозы может объединение настоящих патриотов России — в первую очередь офицеров и промышленников, считает Леонид Ивашов, солидаризируясь в этом вопросе с Константином Бабкиным.

О необходимости преодоления разрозненности офицерского сообщества говорил и генерал-лейтенант, глава Союза военных пенсионеров, председатель Высшего офицерского совета Общероссийского офицерского собрания Вячеслав Савинов. По его словам, в России зарегистрированы сотни общественных организаций и союзов военной и гражданской направленности, которые «ведут посильную работу». Однако «эффективность от этой работы крайне низкая». Для преодоления такой разобщённости он предложил юридически оформить Общероссийское офицерское собрание, создав на его базе единую офицерскую общественную структуру.

«Офицерский корпус во все времена являлся опорой российской государственности», — заметил военный.

Напомним, что 17 февраля в рамках этого мероприятия был представлен проект резолюции Общероссийского офицерского собрания. В частности, в нём говорилось о необходимости изменить экономический курс страны. Авторы документа уверены — экономика должна быть «во имя человека, а не во имя инфляции и накопления сверхкапиталов узких слоёв избранных». По их мнению, необходимы серьёзные реформы финансовой системы, придание Центробанку статуса государственного банка, а Сбербанку — «статус народного банка». В целях выработки шагов по изменению «всей системы жизнедеятельности России» офицеры намерены провести в этом году Форум патриотических сил. Отдельным пунктом собравшиеся предложили внести в резолюцию призыв проявить свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах президента России 18 марта.