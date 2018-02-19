Каракас, 19 февраля, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и некоторые политики страны обратились к соотечественникам при помощи языка жестов. Соответствующее видео обнародовано на странице Мадуро в соцсети Twitter.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Мы хотим единую Венесуэлу, мирную Венесуэлу, — говорится в сообщении, адресованному народу. — Мы хотим Венесуэлу для всех. Нам не нужно использовать голос, чтобы сказать: «Вместе возможно все».

Ранее глава Венесуэлы сообщил в своем микроблоге, что его ближайшее телеобращение будет необычным.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Николас Мадуро пришел к власти в Венесуэле после смерти предыдущего президента и его политического наставника Уго Чавеса. Мадуро был давним соратником Чавеса и занимал при нем должность сперва министра иностранных дел (2006 — 2013 годы), а затем вице-президента (2012 — 2013).

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