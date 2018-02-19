Амстердам, 19 февраля, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Бывший глава Одесской области (Украина) Михаил Саакашвили, выдворенный из страны 12 февраля, обратился 18 февраля из Нидерландов к своим сторонникам в Киеве. Видеотрансляция велась в Facebook политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атаман

Приветствовав участников митинга в центре Киева против президента Украины Петра Порошенко, Саакашвили пообещал им вернуться. По его мнению, «украинский народ уже ничем не остановить».

«Порошенко выбросил меня силой из страны и думал, что он решил для себя проблему… Люди выходят не за Саакашвили, люди выходят за Украину», — сказал Саакашвили.

Напомним, с требованием Порошенок уйти в отставку вышли участники оппозиционного «Движения новых сил». Лидера движения, Саакашвили, задержали в Киеве 12 февраля, позже его депортировали в Польшу.

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Позже Саакашвили получил удостоверение личности, переехав из Польши в Нидерланды.