Флорида-Кис, США, 19 февраля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поддержит ужесточение законодательства по поводу свободной продажи оружия, сообщает 19 февраля Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трагедия в школе Парксленд в штате Флорида возобновила дискуссии относительно недопустимости свободной продажи оружия в Соединенных Штатах.

Глава Белого дома, вынужденный реагировать на данную проблему, объявил о том, что поддержит усиление проверок потенциальных покупателей оружия, которые должны сократить число трагических инцидентов.

«Президент поддерживает усилия по улучшению федеральной системы проверок в отношении потенциальных приобретателей оружия», — подчеркнула пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида 19-летний бывший учащийся школы Паркленд вошел в учебное заведение и открыл огонь. В результате нападения погибли 17 человек.

Данные инциденты нередко случаются в США, одной из причин подобного является вторая поправка к Конституции страны, позволяющая свободное приобретение огнестрельного оружия. Очередные инциденты вызывают в обществе все новые дискуссии по данному поводу, однако они, как правило, ни к чему не приводят. Так как позиции сторонников второй поправки традиционно сильны в стране.