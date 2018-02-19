Дамаск, 19 февраля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Сирийская правительственная армия войдет в Африн в ближайшие 48 часов, курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) передадут им несколько позиций, сообщает агентство Firat.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его данным, соглашение было достигнуто на переговорах в Алеппо. Курды требуют от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна, который подвергается атакам турецких ВВС.

Кроме позиций в Африне (65 км от Алеппо), сирийская армия получит несколько позиций в приграничных с Турцией районах.

Пока руководство Сирии не подтверждало информацию о готовящемся вводе армейских подразделений в Африн.

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Ранее в Дамаске заявляли, что военная операция Турции «Оливковая ветвь» является незаконной, поскольку проходит на территории чужого государства и нарушает его суверенитет.

Операция Турции началась в сирийском Арфине 20 января. В соответствии с официальными пояснениями, Анкара намерена обезопасить территории вокруг своих границ и устранить угрозу в виде многочисленных курдских формирований, включая указанные YPG (организация признана в Турции террористической).