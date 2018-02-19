Вашингтон, 19 февраля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Модернизируя свой ядерный арсенал, Россия якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), что может стать причиной новой ядерной гонки в Европе, заявил в интервью Bild генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, то, что Россия якобы нарушает договор и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности, установили США. Это «встревожило» партнеров по НАТО.

«Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе», — заявил Столтенберг, призвав Москву соблюдать договор и «обеспечить прозрачность оборонных проектов и военных учений».

Генсек НАТО отметил, что договор РСМД является «краеугольным камнем европейской безопасности», который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе. Документ, напомним, был подписан 8 декабря 1987 года между СССР и США.

Тогда в Вашингтоне и Москве было принято решение о сокращении целого класса ракетных вооружений с дальностью поражения от 500 до 1 тыс. километров и от 1 тыс. до 5,5 тыс. километров.

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Ранее Столтенберг также обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ходе Международной конференции по безопасности в Мюнхене.