Казань, 19 февраля, 2018, 06:48 — ИА Регнум. В Татарии за 2017 год 118 раз превышали должностные полномочия, 67 раз ими злоупотребили и 86 раз был совершён служебный подлог. Всего же было совершено 547 должностных преступлений и 619 коррупционной направленности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт министра внутренних дел по РТ Артёма Хохорина, который депутаты должны заслушать на сессии 20 февраля 2018 года.

Приговор вынесен

Установленный ущерб от коррупции составил 692,7 млн рублей. В сфере государственной власти и интересов госслужбы в Татарии выявили 431 преступление, из которых 149 случаев взяточничества. Общая сумма взяток — 47,1 млн рублей, средний размер взятки — 219 тыс. рублей. Всего за коррупционные преступления было осуждено 198 человек, из них 25 должностных лиц федеральных госорганов, 24 — республиканских, 66 — муниципальных органов и учреждений. Среди последних 19 были главами муниципальных образований.

В целом за прошедший год в республике было подано 667 тыс. 610 заявлений и сообщений о противоправных действиях, что на 3,7% меньше, чем за 2016 год — 693 399. Уголовные дела были возбуждены по 36,11 тыс. ситуациям, а административных дел возбудили 92 тыс. 118.

Самый существенный спад сразу на 50% зафиксирован среди хулиганств, на 32,2% стало меньше разбоев и спад на 20,5% был в умышленных причинениях тяжкого вреда здоровью.

За 2017 год в Татарии выявлено 47 преступлений экстремистской направленности против 38 случаев в 2016 году, и 37 преступлений террористического характера (в 2016 году — 45). Кроме того, были вынесены приговоры по 29 ранее возбуждённым уголовным делам, что позволило привлечь к уголовной ответственности 64 человека.

По линии религиозного экстремизма в 2017 году также было вынесено 86 предостережений и 74 аналогичных предостережения по линии молодёжного экстремизма. За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики организаций, которые запрещены, в Татарии 59 человек были привлечены к административной ответственности. Ещё 16 человек были административно наказаны за производство и распространение экстремистских материалов.

В сфере организованной преступности за январь-декабрь 2017 года в республике раскрыто 314 преступлений (в 2016 — 485), которые были совершены в составе группы, и 728 в составе преступного формирования.

Судами региона за организацию преступного сообщества были осуждены 23 члена ОПГ. Их общий срок лишения свободы составил 247 лет 4 месяца.

«Наркоситуация в Татарстане, как и в целом по России, на протяжении последних лет остаётся достаточно сложной, но относительно стабильной и контролируемой, характеризуется устойчивой тенденцией вытеснения традиционных наркотиков синтетическими психоактивными веществами», — отметил министр в своём докладе.

Количество преступлений в этой сфере относительно 2016 года выросло с 3 706 до 3 975. Из оборота было изъято свыше 246 кг различных наркотических средств, что почти на 100 кг больше, чем в 2016 году. За 2017 год в Татарии удалось перекрыть 36 каналов межрегиональной транспортировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество зарегистрированных преступлений в Приволжском федеральном округе за 2017 год относительно 2016 года снизилось на 3,3%, составив 392 114 случаев. Рост показателей фиксировался только в Нижегородской области и Марий Эл.

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