Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Территориальные претензии президента Азербайджана в отношении столицы Армении Еревана — бред, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия. Об этом 17 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил президент Армении Серж Саргсян.

president.am Серж Саргсян

«В 70-ых годах прошлого века стартовал Хельсинкский процесс, целью которого было укрепление в Европе безопасности и сотрудничества. Думаю, что он был обещанием согласия, достойного и равноправного сосуществования — это и сегодня продолжает оставаться актуальным.

Вопиющим попранием духа Хельсинки является позиция Азербайджана по проблеме Нагорного Карабаха. Это особенно очевидно в стартовавший в соседней стране предвыборный период. Президент Алиев предъявляет ни больше, ни меньше как территориальные претензии в отношении столицы Армении Еревана, называя её исторической азербайджанской территорией. Бред, конечно, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия.

Проблема Нагорного Карабаха должна решиться как можно быстрее, мирным путём. В этом вопросе нам содействуют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Президенты Российской Федерации, Франции и Соединённых Штатов Америки. В основе ведущегося ими мирного процесса заложены три принципа международного права: неприменение силы и угрозы силой, равноправия народов и права на самоопределение и территориально целостности. Европейский союз в свою очередь многократно подтверждал, что поддерживает усилия и предложения сопредседателей», — сказал Саргсян.

По его словам, усилия, направленные на разрешение нагорно-карабахской проблемы, могут служить примером того, как Россия, ЕС и США могут позитивно сопоставлять свои позиции во имя международного мира и безопасности.

Говоря об армяно-турецких отношениях Саргсян напомнил, что Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией.

Он уверил, что Армения сделала всё для преодоления этой ситуации.

«Стартовавший по моей инициативе процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией мог создать новые возможности как для наших двух стран, так и для всего региона. Тем не менее, подписанные в 2009 году между Арменией и Турцией протоколы так и остались на бумаге. Турция не только не ратифицировала их, но и выдвинула не имеющие ничего общего с протоколами предварительные условия. Это было ни чем иным, чем провал исторической возможности.

Мешает ли Азербайджан Турции в вопросе установления отношений с Арменией, как нас многие пытаются убедить. Нет. Основное препятствие — отсутствие политической воли у лидеров Турции. Думаю, вы представляете, что очень и очень многие представители армянской диаспоры были не так уж счастливы этому нашему решению. Это было естественно, поскольку они потомки тех, кто пережил геноцид и подвергся изгнанию с родины. Я объездил весь мир, встретился с нашими сёстрами и братьями из диаспоры — община за общиной, обсудил с ними эту чрезвычайно чувствительную проблему.

Разве руководители Турции проявили подобную политическую волю, разве они каким-либо образом позаботились о подписанных ими же самими документах. Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции.

По протоколам велись переговоры, исходя из существовавших условий. Если Турция хочет дождаться других условий и после этого ратифицировать протоколы, она глубоко ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не примет со стороны кого бы то ни было выдвижение предусловий», — сказал президент Армении.