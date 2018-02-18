Санкт-Петербург, 18 февраля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Подозреваемыми по уголовным делам о столкновении скоростного электропоезда «Ласточка» и автобуса на железнодорожном переезде под Петербургом стали дежурный по станции Зеленогорск и дежурная по переезду, где произошло ЧП. Первый фигурант задержан, вторая — находится под подпиской о невыезде.

Szsut.sledcom.ru Автобус после столкновения с электропоездом

Подтверждается первоначальная версия о том, что автобус въехал на переезд на зеленый сигнал светофора, после чего оказался заблокирован на железнодорожных путях. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, по факту столкновения, произошедшего утром 17 февраля на перегоне Зеленогорск-Рощино, возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и «халатность».

"Установлено, что при въезде на железнодорожный переезд 56-го километра 5 пикета железнодорожного полотна перегона Зеленогорск — Рощино пассажирского автобуса марки «MAN» перед ним поднялись плиты УЗП (устройство заграждения переезда, — прим. ИА REGNUM ), а также опустились шлагбаумы, которые не позволили данному транспортному средству покинуть переезд», — заявили в следственном управлении, подтвердив версию очевидцев ЧП.

В больнице был опрошен водитель автобуса, который признан потерпевшим. Он сообщил, что проехал на переезд при разрешающем сигнале светофора, однако перед ним закрыли шлагбаумы, и он не смог выехать с переезда. Мужчина продолжает оставаться в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Следователи провели обыски, изъяли регистратор служебных переговоров, техническую документацию на переезд и другие документы, имеющие значение для уголовного дела, допросили свидетелей и очевидцев происшествия.

В результате установлены подозреваемые по обоим уголовным делам. По уголовному делу о халатности задержан дежурный по станции Зеленогорск. По делу о нарушении правил безопасности фигурантом стала дежурная по переезду, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, она допрошена в качестве подозреваемой.

Как отмечают в Следственном комитете, в результате аварии в аварии серьезно пострадал не только автобус, но и электропоезд, который получил многочисленные механические повреждения. Предварительная сумма ущерба составляет 7 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, 17 февраля около 11:30 на железнодорожном переезде в Курортном районе Санкт-Петербурга скоростной электропоезд «Ласточка», следовавший из Петербурга в Выборг, совершил наезд на автобус «MAN».

В автобусе находилось 15 пассажиров, в том числе дети. Водитель успел организовать их эвакуацию из салона, чем спас их жизнь и здороье. Сам же водитель был сбит автобусом, который отбросило после того, как в него врезался поезд. Кроме того, оказалась частично разрушена будка дежурного. Сама дежурная не пострадала.