Махачкала, 18 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Врио главы Дагестана Владимир Васильев сделал заявление по поводу расстрела прихожан православного храма в Кизляре 18 февраля. Он сообщил, что в связи с событиями в Кизляре поручил организовать оперативный штаб, на место происшествия выехали министры внутренних дел и здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Они докладывают Васильеву о ситуации в Кизляре.

Muftiyatrd.ru Трагедия в Дагестане

Врио главы республики выразил соболезнования семьям погибших. Он пообещал, что руководство Дагестана окажет им, а также пострадавшим во время расстрела всю необходимую поддержку.

«Сегодня в городе Кизляре произошла трагедия. На территории храма Георгия Победоносца были убиты и ранены люди. Сотрудниками полиции преступник уничтожен. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в официальном заявлении Васильева.

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Как сообщало ИА REGNUM, житель Дагестана — 22-летний уроженец села Кидеро Цунтинского района, проживавший в поселке Рассвет Тарумовского района Халил Х. сегодня, 18 февраля, открыл стрельбу по прихожанам храма в городе Кизляре, когда они выходили после вечерней службы. От рук преступника погибли четыре женщины, еще трое были ранены и доставлены в больницу, где одна из них скончалась, остальным проводятся операции.

При задержании бандита были ранены два сотрудника правоохранительных органов. Сам нападавший был нейтрализован.

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