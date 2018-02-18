Расстрел прихожан в православном храме в Дагестане: подробности

Кизляр, Дагестан, , 19:29 — REGNUM Личность убийцы, открывшего стрельбу 18 февраля по прихожанам православного храма Георгия Победоносца в городе Кизляре, установлена. Им оказался 23-летний местный житель. Он был убит при задержании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Преступник открыл стрельбу по женщинам, когда они выходили из церкви после вечерней масленичной службы. По предварительным данным, его опознали как уроженца села Кидеро Цунтинского района, проживавшего в поселке Рассвет Тарумовского района Халила Х., пишет РИА «Дербент».

Четверо жертв нападения погибли сразу же, еще трое были госпитализированы в Кизлярскую ЦГБ. Одну женщину спасти не удалось, она скончалась в больнице.

Ранены также двое сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в задержании нападавшего. Среди пострадавших полицейский и один сотрудник Росгвардии. В СКР заявили, что двое раненых из четырех находятся в тяжелом состоянии. Личности троих погибших женщин установлены. Им от 60 до 69 лет, у них у всех славянские фамилии.

По данным очевидцев, кровавая бойня случилась в то время, как люди выходили из храма. Вооруженный ружьем преступник стал стрелять по людям, которые пытались бежать. Двоих он убил на территории храма, двоих — за его пределами, пишет RT.

Некоторые из очевидцев утверждают, что преступник был с сообщницей, которая не стреляла при нападении. Однако в МВД по Дагестану эту информацию опровергли.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета. В ведомстве также отметили, что уголовное дело взял под свой контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин, поручивший оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела.

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