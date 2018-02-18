Махачкала, 18 февраля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Лидеры мусульман Дагестана высказали соболезнования родным жертв кровавой бойни, которая произошла сегодня, 18 февраля, в храме Григория Победоносца в городе Кизляре.

Muftiyatrd.ru Трагедия в Дагестане

«Скорбные вести доходят до нас: трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. От рук ваххабита, который открыл стрельбу из охотничьего ружья, погибли четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнём ликвидировали стражи порядка», — говорится в сообщении муфтията, опубликованном на официальной странице в Instagram.

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«Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия, — говорится в тексте обращения, — <…> посему ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Все мы от Всевышнего, и к нему наше возвращение».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в дагестанском городе Кизляре мужчина с ружьем расстрелял прихожан, выходивших из церкви после вечерней службы. Погибли пять человек, еще четверо ранены, двое из них тяжело. На месте погибли четыре женщины, еще три были доставлены в больницу, где скончалась одна из них. При попытке задержать преступника ранены также сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии.

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По факту расстрела православных верующих в храме в городе Кизляре возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Его расследование взял под контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручивший оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела.