Пхенчхан, Южная Корея, 18 февраля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет официально уведомил штаб делегации «Олимпийских атлетов из России» на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане о вероятном нарушении антидопинговых правил одним из российских спортсменов. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 февраля, пресс-атташе команды «Олимпийских атлетов из России» Константин Выборнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

По словам Выборнова, штаб ОАР получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Штаб принял решение не называть имя спортсмена или спортсменки, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил до тех пор, пока не будет вскрыта допинг-проба «Б».

Ожидается, что вскрытие допинг-пробы «Б» состоится в ближайшие 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что в допинг-пробе российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в дабл-миксте, обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

Официального подтверждения этой информации пока нет.