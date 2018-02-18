Сеул, 18 февраля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. По данным издания «Спорт-Экспресс», в допинг-пробе российского кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружено запрещенное к использованию спортсменами вещество — мельдоний.

Mildronate Мельдоний

Напомним, Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой смогли завоевать бронзовую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в категории дабл-микст. Это первая олимпийская награда в истории российского кёрлинга.

Официальной информации о проблемах с допинг-пробой Крушельницкого нет.

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев назвал эту информацию слухами и призвал дождаться официальных заявлений.