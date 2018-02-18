Вашингтон, 18 февраля, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Второй за сутки американский эсминец вошел в акваторию Черного моря. Об этом говорится в заявлении 6-го флота ВМС США.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Carney

Ракетный эсминец USS Carney присоединился к эсминцу USS Ross, прошедшему проливы Босфор и Дарданеллы утром 17 февраля. Отмечается, что задача военных кораблей — проведение «морских операций по безопасности».

В заявлении отмечено также, что второй эсминец вошел в акваторию Черного моря в рамках графика, который позволяет американскому флоту поддерживать операционное присутствие в регионе.

При этом командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди подчеркнул, что решение о направлении двух кораблей в указанный район не является реакцией на что-либо, а было принято заблаговременно. Присутствие эсминцев в Черном море говорит о приверженности США региональной стабильности и безопасности морской навигации партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, американские эсминцы Carney и Ross находились в Черном море в период совместных учений США и Украины «Морской бриз» летом 2017 года. Кроме того, Carney уже входил в акваторию в январе 2018 года, чтобы участвовать в тренировках вместе с авиацией ВМС Украины.

В конце января в Черное море вошел ракетный эсминец Duncan Королевского ВМФ Великобритании. Он проследовал на север вдоль западного побережья в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep.

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