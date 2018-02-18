Москва, 18 февраля, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Российская сторона встревожена информацией об отмене охраны представительства Россотрудничества в Киеве. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, говорится на официальной странице российского постпредства при организации в Twitter.

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«Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве», — отметил Лукашевич.

К публикации приложена копия обращения украинской полиции охраны к главе РЦНК Константину Воробьеву. В письме говорится об одностороннем разрыве договора по охране объекта в связи с «форс-мажорными обстоятельствами». Охрана здания снята 17 февраля с 21:00 по местному времени.

Таким образом, отмечает Лукашевич, украинские правоохранители становятся пособниками радикалов, которые угрожают поджогом Россотрудничества. Он подчеркнул, что Россия ждет от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должной реакции на сигнал о возможном поджоге здания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля радикальные националисты учинили погром в здании Россотрудничества в Киеве. В тот момент внутри находились около ста человек, включая репетировавших спектакль детей. Радикалы исписали стены антироссийскими лозунгами, сорвали и сожгли российский флаг.

Позже Александр Лукашевич заявил, что 18 февраля неонацистская группировка готовит поджог здания.