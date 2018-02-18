Вена, 18 февраля, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве собираются поджечь украинские неонацисты. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киеве

Источник информации дипломат не раскрыл, однако заявил, что поджог может произойти 18 февраля. Преступление готовит неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пояснил он.

Такое развитие событий Лукашевич назвал недопустимым. Он также напомнил, что здание Россотрудничества подвергается атакам радикалов далеко не первый раз. В январе вход в здание обливали краской, а проезд блокировали с помощью цепей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля украинские радикалы ворвались в здание Россторудничества в Киеве, где находились около ста человек, включая детей. Националисты исписали стены антироссийскими лозунгами, сорвали и сожгли российский флаг. Представительство РЦНК обратилось в полицию, заявив о причиненном организации материальном ущербе.

Российская сторона осудила акт вандализма. Так, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил об ответственности за инцидент президента Украины Петра Порошенко. Именно руководство страны поддерживает атмосферу антироссийской истерики, отметил он.

Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. Дипломаты призвали украинские власти дать правовые оценки действиям погромщиков и привлечь виновных к ответственности.