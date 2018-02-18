Берлин, 18 февраля, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Самая серьезная угроза для мировой стабильности — кибератаки. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Кибератака

По мнению министра, именно киберугрозы в наибольшей степени угрожают глобальной стабильности, так как могут исходить от любого противника. Это применимо даже к террористическим организациям, включая «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они используют кибепространство, чтобы бороться с нами», — подчеркнула фон дер Ляйен.

В связи с этим главной задачей руководства как целых стран, так и крупных компаний станет обеспечение безопасности информационных систем. Нынешнее десятилетие станет десятилетием улучшения в сфере кибербезопасности, заключила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по всему миру не раз фиксировались масштабные вирусные атаки. Так, в мае компьютерные сети многих стран подверглись атаке вируса-шифровальщика WannaCry. Вредоносная программа зашифровывала данные, после чего злоумышленники требовали «выкуп» за снятие блокировки. В июне в подобной роли выступил вирус-вымогатель NotPetya.

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