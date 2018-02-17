Калуга, 17 февраля, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Калужская область примет участие во всероссийском конкурсе по благоустройству общественных территорий малых городов и исторических поселений, заявил в рамках пресс-конференции заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслан Маилов, сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin Город Балабаново. Калужская область

На встреч с журналистами, было отмечено, что организатор конкурса — Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства России, проводит конкурс в целях выявления, поощрения и распространения лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус «историческое поселение» федерального и регионального значения, а также в муниципальных образованиях с численностью населения до 100 тысяч человек.

На конкурс принимаются проекты по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и других территорий.

По словам Маилова, в Калужской области на победу будут претендовать малые города: Балабаново, Киров, Людиново, Малоярославец, Боровск, Ермолино, Кондрово, Козельск, Сосенский, Сухиничи, Жуков, Кременки, Медынь, Мещовск, Мосальск, Спас-Деменск, Таруса, Белоусово, Юхнов и Жиздра.

Населенных пунктов, имеющих статус «историческое поселение», в настоящее время на территории Калужской области нет.

Напомним, 17 января 2018 года в Коломне на Форуме малых городов и исторических поселений президент России Владимир Путин сообщил о выделении дополнительных 5 млрд рублей на благоустройство данных населенных пунктов.

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