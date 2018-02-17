Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Водитель туристического автобуса, в который утром 17 февраля врезался электропоезд «Ласточка» на железнодорожном переезде под Петербургом, спас жизни пассажиров, успев вывести их из салона перед столкновением. Сам мужчина был тяжело травмирован отлетевшим от удара автобусом.

2lowterrain Электропоезд «Ласточка»

По уточненным данным, которые корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УГИБДД, столкновение автобуса и электропоезда «Ласточка» сообщением Петербург-Выборг произошло около 11:18 на железнодорожном переезде 56 км на Рощинском шоссе. За рулем автобуса MAN находился водитель, мужчина 1953 года рождения.

Выехавший на переезд автобус оказался зажат с обеих сторон шлагбаумами и преграждающими устройствами, которыми оборудован переезд. Осознав опасность ситуации, водитель быстро эвакуировал всех пассажиров из автобуса. Это спасло им жизнь.

Электропоезд не успел остановиться перед преградой, несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист. После наезда «Ласточки» на автобус, последний отбросило на водителя и на будку дежурного по переезду.

«Водитель автобуса получил тяжкий вред здоровью», — отметили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Идет выяснение всех обстоятельств случившегося.

По данным канала Mash, когда водитель подъехал к переезду, там горел зелёный свет, поэтому водитель продолжил движение. Однако, когда он оказался на рельсах, шлагбаумы с обеих сторон закрылись. Это едва не привело к большой трагедии.