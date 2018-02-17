Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала, что президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления перед пустым залом на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал флаг Европейского союза. Об этом Захарова написала сегодня, 17 февраля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Council.gov.ru Мария Захарова

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр», — пишет Захарова.

Она напомнила, что Порошенко ранее, выступая на различных международных мероприятиях, уже демонстрировал различные предметы. Так, он тряс обложками российских паспортов, утверждая, что это паспорта российских военных, вторгнувшихся на Украину.

Также он сотрясал металлическим куском автобуса, который якобы атаковали ополченцы Донбасса.

Захарова отметила, что ситуация с Порошенко напомнила ей строчки из песни «лотошницы из фильма «Гардемарины».

"С модным товаром брожу налегке, Женское счастье — ты в модном лотке.

Ленты, иголки, булавки, тесьма, Все, чтоб свести кавалера с ума.

Умным родиться — не хитрый секрет. Мужеский ум — либо есть, либо нет»

процитировала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступление Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности носило крайне бредовый характер. Украинский президент обвинил Россию во всех смертных грехах, в частности, в миграционном кризисе в Европе, гибридной войне против всего мира, а также назвал Кремль — «средоточием зла».

Затем Порошенко призвал пустой зал сплотиться против России и создать международную коалицию для противостояния Москве. Также он потребовал запретить российский государственный флаг во всем мире.