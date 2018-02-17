Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. В результате столкновения туристического автобуса и электропоезда «Ласточка» на железнодорожном переезде в Курортном районе Санкт-Петербурга пострадал один человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 февраля в региональном управлении ГИБДД.

78.mchs.gov.ru На месте столкновения

Ранее пресс-служба ОЖД утверждала, что пострадавших в аварии на охраняемом железнодорожном переезде 56 км на перегоне Зеленогорск-Рощино нет.

Столкновение автобуса и электропоезда, по данным МЧС, произошло в 11:35 по адресу Рощинское шоссе, у дома 42 (по данным ОЖД — в 11:26).

«На место выехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств случившегося. По предварительным данным, пострадал один человек. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, для ликвидации последствий ДТП на месте аварии от МЧС работали 30 человек на шести единицах техники.

«Блокирования железнодорожных путей нет. В 12:15 движение поездов на участке железнодорожной ветки восстановлено. Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в ГУ МЧС по Петербургу.

Как сообщает телеграм-канал Mash без ссылки на источники, московский автобус вёз людей на горнолыжный курорт в Ленобласти.

«Когда он подъехал к переезду рядом с поселком Рощино — там горел зелёный свет, поэтому водитель спокойно поехал дальше. Однако как только он оказался на рельсах, шлагбаумы с обеих сторон мгновенно закрылись. Водитель велел всем срочно выйти из салона. После этого в автобус влетела «Ласточка», — сообщает Mash.