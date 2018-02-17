Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Российская Федерация строго придерживается правил и требований германских регулирующих органов при реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление Габриэль сделал сегодня, 17 февраля, «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Россия придерживается всех правил, которые устанавливают наши регуляторы, при строительстве «Северного потока — 2». Мы не должны менять правила на ходу», — сказал Габриэль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» — это чисто экономический проект, который никому не несет угроз — одну только прибыль.

Но вот на Украине и в Польше считают иначе и называют «Северный поток — 2» — угрозой энергетической безопасности Евросоюза и дьявольским планом Кремля по созданию очередного рычага давления на ЕС.

Вопли украинских и польских политиков на тему «Северного потока — 2» вполне понятны — с вводом в строй этого газопровода, а также другого аналогичного проекта — «Турецкий поток», Польша и Украина теряют статус транзитных стран, через которые российский газ поступал в ключевые страны ЕС, а вместе со статусом теряют и доход от этого транзита.

Кроме того, Варшава и Киев лишаются возможности шантажировать Москву срывом поставок газа в страны ЕС.